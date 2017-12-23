THY'den Lizbon'a Uçacak Yolculara 'Grev' Uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Lizbon Havalimanı'nda yapılacak güvenlik grevi nedeniyle bu destinasyona uçacak yolculara 'uçuşunuza 3,5 saat önce gelin' uyarısında bulundu.



THY, Portekiz'in başkenti Lizbon Havalimanı'nda iki gün sürecek güvenlik grevi nedeniyle bu destinasyona uçmayı planlayan yolculara uyarıda bulundu. THY, grev sebebiyle yaşanabilecek aksaklıklardan etkilenmemeleri için yolcularından, kalkıştan 3,5 saat önce havalimanında olmalarını istedi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Portekiz Lizbon Havalimanı'nda, 24.12.2017 tarihinde, saat 00.00 itibariyle başlayıp, 25.12.2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecek olan güvenlik grevi nedeniyle, bu süre zarfında gerçekleştireceğiniz Lizbon Havalimanı kalkışlı uçuşlarınızın 3,5 saat öncesinde havalimanında olmanız önem arz etmektedir. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, iyi uçuşlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL