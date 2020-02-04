THY'den Kuzey Avrupa yolcularına özel fırsat
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THY'den Kuzey Avrupa yolcularına özel fırsat

DÜNYANIN en çok noktaya uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Avrupa'ya seyahat edecek yolcuları için özel bir kampanya başlattı.

04.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:17
THY'den Kuzey Avrupa yolcularına özel fırsat
DÜNYANIN en çok noktaya uçan havayolu olan (THY), Kuzey 'ya seyahat edecek yolcuları için özel bir kampanya başlattı.

THY'nin düzenlediği kampanyada Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve 'daki 28 uçuş noktası  için geçerli olacak. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, her şey dahil gidiş-dönüş 200 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.  Fiyatın Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği de belirtildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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