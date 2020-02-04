THY'den Kuzey Avrupa kampanyası

04.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:53

Türk Hava Yolları, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat kampanyası başlattı.



Türk Hava Yolları, Kuzey Avrupa ülkeleri için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat 2020 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 3 Şubat - 15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolar'dan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.



İndirimli fiyatlar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA