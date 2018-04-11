THY'den Katar'da Ortak 120 Acenteye Teşekkür Yemeği

Türk Hava Yolları (THY), Katar'ın başkenti Doha'da birlikte çalıştığı 120'den fazla seyahat acentesi onuruna yemek verdi.

Firmanın verdiği akşam yemeğinde, Doha'da THY'nin birlikte çalıştığı 120'den fazla ortak kurum ve seyahat acentelerinden üst düzey yöneticiler hazır bulundu.

THY Katar Genel Müdürü Mehmet Zingal, yemekte yaptığı konuşmada, "Sektördeki ortaklarımız ve arkadaşlarımızla bir arada olmaktan mutluyuz. Bu münasebeti fırsat bilerek, teşekkür ve takdirlerimizi iletiyoruz." dedi.

Davette en çok THY bileti satışı gerçekleştiren acentelere ödüller verildi, çekilişle bazı katılımcılara bilet hediye edildi.