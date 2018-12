THY'den İstanbul Havalimanı'nda yeni uçuş noktası

THY, İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e tarifeli sefer başlattı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda uçuş ağını genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları(THY), Gaziantep'e tarifeli sefer başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda 5'i iç hat, ikisi dış hat olmak üzere her gün 7 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY), ağını genişletmeye devam ediyor. 29 Ekim'deki resmi açılışın ardından THY, 31 Ekim'den itibaren ilk etapta Ankara, İzmir, Antalya, Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye tarifeli sefer başlatmış, 10 Aralık'ta ise bu noktalara Adana ve Trabzon'da eklenmişti.

Yeni uçuş noktası Gaziantep oldu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli sefer gerçekleştirdiği 8'inci nokta ise Gaziantep oldu. Henüz üç gün önce seferlerin başlayacağının duyurulmazına karşın yolcuların Gaziantep seferine ilgisi yoğun oldu. Boeing'in 737-800 tipi uçağıyla gerçekleştirilecek TK2218 sefer sayılı ilk uçuş için 109 kişi rezervasyon yaptırdı ve yüzde 72'lik doluluk oranına ulaşıldı.

"İnternette gezinirken yeni bir uçuş başlatıldığını gördüm aldım"

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan gerçekleştirdiği ilk ilk seferin ilk yolcularından biri de Veysel Dinçer, oldu. İlk uçuşta yer almak için bileti özellikle aldığını belirten Dinçer, "Kadıköy'de oturuyourm. Oradan Kozyatağı'na geçerek geldim. İlk bileti bilerek aldım. Biletimi internetten aldım. İnternette gezinirken İstanbul Havalimanı'ndan şansa yeni bir uçuş açılmıştı ben de aldım" dedi.

Türk Hava Yolları'nın TK2218 sefer sayılı ilk Gaziantep uçağı saat 11.20'de Gaziantep'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. THY, haftanın her günü bu destinasyona karşılıklı birer sefer gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA