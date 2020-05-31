THY'den İkram Düzenlemesi
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THY'den İkram Düzenlemesi

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uçuşlarını geçici süreliğine askıya almıştı. Türk Hava Yolları, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşuna başlayacak.

THY'den İkram Düzenlemesi
31.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:51

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uçuşlarını geçici süreliğine askıya almıştı. Türk Hava Yolları, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşuna başlayacak. Türk Hava Yolları, ilk uçuş ile birlikte yeni tip koronavirüs kapsamında birtakım ikram düzenlemesi gerçekleştirecek.

THY'den Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında İkram Düzenlemesi

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ikramlarda düzenleme gerçekleştiriyor. Açıklanan bilgilere göre yolculara ikramlar kutu içerisinde verilecek. Yeni tip koronavirüs nedeni ile artık bütün malzemeler tek kullanımlık olacak.

Türk Hava Yolları, artık uçaklarda çay ve kahve servisi yapmayacak. Türk Hava Yolları, uçaklarda hijyen uzmanı ekibi görevlendirecek. Uçaklarda görevlendirilecek olan hijyen uzman ekibi, servisin hiçbir aşamasına müdahele etmeyecek. Hijyen uzman ekibi yalnızca sefer boyunca hijyeni ve temizliği kontrol edecek.

THY İlk Uçuş Tarihi Ne Zaman?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uçuşlarını geçici süreliğine askıya alan Türk Hava Yolları, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşuna başlayacak. Türk Hava Yolları, ilk uçuşunu 1 Haziran tarihinde saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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