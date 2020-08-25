THY'DEN İKRAM AÇIKLAMASI
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti.
25.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:47
Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti. Buna göre tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek.
- Yıldız
Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Değerli yolcularımız, Pandemi sürecinde sizlerin ve ekiplerimizin sağlığını maksimum düzeyde korumak ve kabin ekibi-yolcu temasını minimuma indirmek amacıyla mevcut ikram konseptimizde değişiklik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, tüm yurt içi uçuşlarımızda ve 2 saate kadar olan yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisi gerçekleştirilmeyecektir. Bu uçuşlarımızda, talep eden yolcularımıza su servisi yapılacaktır. 2 saat üzeri olan yurt dışı uçuşlarımızda özel kutu/paket içerisinde ikram servisi yapılmaya devam edilecektir. Bilginize sunarız."
- Yıldız
Kaynak: DHA