THY'den ikram açıklaması
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THY'den ikram açıklaması

TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti.

THY'den ikram açıklaması
25.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:47
TÜRK Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti. Buna göre tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli yolcularımız, Pandemi sürecinde sizlerin ve ekiplerimizin sağlığını maksimum düzeyde korumak ve kabin ekibi-yolcu temasını minimuma indirmek amacıyla mevcut ikram konseptimizde değişiklik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, tüm yurt içi uçuşlarımızda ve 2 saate kadar olan yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisi gerçekleştirilmeyecektir. Bu uçuşlarımızda, talep eden yolcularımıza su servisi yapılacaktır. 2 saat üzeri olan yurt dışı uçuşlarımızda özel kutu/paket içerisinde ikram servisi yapılmaya devam edilecektir. Bilginize sunarız." 


- Yıldız

Kaynak: DHA

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