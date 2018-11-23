THY'den İki Yeni Hat Müjdesi

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya dış hatlarda ise Ercan ve Bakü olmak üzere günde karşılıklı olarak 10 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), 10 Aralık itibariyle Trazbon ve Adana seferlerine de başlıyor. Yeni seferlerle birlikte THY, İstanbul Havalimanı'ndan günlük uçuş sayısını 14'e yükseltecek.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'na 2 yeni hat (Trabzon ve Adana) ilave ettik. Ankara, Antalya, İzmir'e ilave olarak Trabzon ve Adana'ya uygun fiyatlar ile uçun hem de Büyük Proje İstanbul Havalimanı'nı görmüş olun" dedi. - İstanbul