THY'den iç hatlar için aşı kararı
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THY'den iç hatlar için aşı kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcular aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda.

Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcular aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda.

Kararı Türk Hava Yolları duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan, "Lütfen not alalım" başlığıyla bir hatırlatmada bulundu.

Ekşi, "İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

THY'den iç hatlar için aşı kararı
THY'den iç hatlar için aşı kararı
THY'den iç hatlar için aşı kararı
THY'den iç hatlar için aşı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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