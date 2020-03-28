THY'den iç hat seferleri açıklaması THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi. Kaynak: Dunya.com