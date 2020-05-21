THY'DEN HES KODU İLE UÇUŞ AÇIKLAMASI Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında yolcu kabulü kişiye özel Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacağını uçuşa elverişli olmayan yolcuların ise uçuşa alınmayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında yolcu kabulü kişiye özel Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacağını uçuşa elverişli olmayan yolcuların ise uçuşa alınmayacağını açıkladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların seyahatlerde HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yolcularına yönelik bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, " Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz sizlerin güvenliği ve sağlığıdır. Uçuşlarımızda seyahat edilebilmesi için sizlerin sağlığının uçuşa elverişli olması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık bakanlığı tarafından yürütülen 'Hayat eve sığar' projesine uygun olarak, yolcularımızın iç hat uçuşlarımıza kabulü, kişiye özel üretilen 'Hayat eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacaktır. HES kodu zorunlu bir alan olup biletleme işlemleri sırasında yolcularımızdan talep edilecektir. HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala yolcularımızın sağlık durumu kontrol edilecektir. Biletleme esnasında ve havalimanında yapılacak LES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa alınmayacaktır" denildi.

BEBEK YOLCULARDA İSTENMEYECEK

Tüm iç hat yolcu uçuşlarında zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu, belirli bir süre geçerli olacak. HES kodu seyahat bitiş tarihinden en az 7 gün daha geçerli olması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan yolcuların rezarvasyonları onaylanmayacak. Bebek yolcular için HES kodu aranmayacak.

Kaynak: DHA