THY'den Güney Avrupa yolcularına özel fırsat
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THY'den Güney Avrupa yolcularına özel fırsat

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına uygun fiyat imkanları sunuyor.

10.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:02
THY'den Güney Avrupa yolcularına özel fırsat

(THY), Güney 'ya seyahat edecek yolcularına uygun fiyat imkanları sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi THY, İstanbul ve 'dan; Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Malta'daki 24 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, Türkiye çıkışlı uçuşlarda, 20 Şubat'a kadar satın alacakları biletler ile 24 Şubat - 20 Mayıs arasında her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.

Kaynak: AA
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