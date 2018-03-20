THY 'Den Erken Rezervasyon Kampanyası

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon kampanyası başlattı. Türk Hava Yolları'nın başlattığı kampanya ile yolcular yurt içi seferlerde 66 TL'den başlayan fiyatlarla uçacak.

Türk Hava Yolları, başlattığı erken rezervasyon kampanyası ile yolculara, yurtiçi seferlerde 66 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 20 Mart 2018 - 25 Mart 2018 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 01 Ekim 2018 - 27 Aralık 2018 tarihleri arasında uçuşlarını gerçekleştirebilecekler.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği belirtildi. - İSTANBUL