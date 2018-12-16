THY'den Erbil'deki Başarılı Seyahat Acentelerine Ödül - Erbil

- THY'nin ödül töreni programına katılanlar

Ödül töreninin açılış konuşması ve sinevizyon gösterimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi'nin konuşması

Acentelere plaket takdim edilmesi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile röportaj

THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş ile röportaj

Kısa konser performansı

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Erbil kentinde iş birliği yaptığı başarılı seyahat acentelerini ödüllendirdi.

Divan Otel'de THY'yi anlatan sinevizyon gösterimiyle başlayan programa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Şimşek Emin, iş adamları, acente temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin dünyada en çok noktaya sefer yapan hava yolu şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz THY, dünyada en fazla merkeze uçan hava yolu, bizim ulusal bayrak taşıyıcı şirketimiz ve gururumuzdur." dedi.

THY'nin Irak'ta önemli potansiyele sahip olduğunu, 2018 yılı için Erbil'de iyi bir ivme kazandığını belirten Karaçay, 2019 yılını daha başarılı geçirmesi temennisinde bulundu.

THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş da Erbil'de ilk defa böyle bir program organize ettiklerini ifade ederek, "Türk Hava Yolları olarak Erbil'e ilk uçuşumuzu 2011 yılında gerçekleştirdik. 2018'de Erbil'de bizim için çok başarılı bir yıl oldu ve herkesi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. 2019'da daha başarılı bir yıl hedefliyoruz." diye konuştu.

Program, kısa konser ve acente temsilcilerine plaket takdimi ile sona erdi.