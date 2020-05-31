THY'den Dünya Kabin Memurları günü videosu THY'den Dünya Kabin Memurları günü videosu THY Dünya Kabin Memurları gününü kutladı İSTANBULTürk Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü, hazırladığı özel bir video ile kutladı.

THY'den Dünya Kabin Memurları günü videosu

THY Dünya Kabin Memurları gününü kutladı

İSTANBUL - İSTANBULTürk Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü, hazırladığı özel bir video ile kutladı. Dünya Kabin Memurları günü nedeniyle Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından video paylaştı.

Dünya Kabin Memurları günü nedeniyle Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Milyonlarca yolcunun güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının, asli görevlerinin yanı sıra çok yönlü misyonlarına da değinilen videoda; Türk Hava Yolları ailesinin yeri geldiğinde rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisi, yeri geldiğinde ise yardım elini dünyanın dört bir yanına uzatan iyilik elçisi yönlerine vurgu yapıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında Türkiye'nin başarılı mücadelesine önemli bir katkıda bulunan Türk Hava Yolları, dünyanın 70'ten fazla ülkesinden 50 binin üzerinde vatandaşı tahliye uçuşları ile yurda taşıdı. Kabin memurları, bu uçuşlarda gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı seyahati için özverili bir performans sergiledi" denildi.

1999 Yılından beri kutlanıyor

Kabin Memurluğunun 1980 yılında ilk kez profesyonel meslek olarak kabul edildiği gün olması nedeniyle 31 Mayıs günü, dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır Kabin Memurları Günü olarak kutlanıyor. Tarihteki ilk kabin memuru olan Alman HeinrichKubis'in ilk uçuş görevini 1912 yılında gerçekleştirdiği biliniyor. Türk Hava Yolları da Türkiye'de 1999 yılından beri kutlanan bu özel günü bu yıl filosunda görevli 12 binden fazla Kabin Memuru ile birlikte kutluyor.

Ailemizin gülen yüzleri

Dünya Kabin Memurluğu günü ile ilgili olarak sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Birkaç saatlik uçuş seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor. Türk Hava Yolları ailemizin gülen yüzü kabin memuru arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA