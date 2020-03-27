THY'den dış hat uçuş noktalarına ilişkin açıklama Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart saat 23.59'dan itibaren Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart saat 23.59'dan itibaren Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında 27 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlar paylaşıldı. Bu kapsamda belirtilen tarihten itibaren THY, dış hatlarda 5 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA