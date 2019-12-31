THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama Açıklaması
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THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

31.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:46
THY'den Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin açıklama Açıklaması

(THY), yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı." denildi.

Kaynak: AA
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