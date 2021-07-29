THY'den bilet açıklaması
TÜRK Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.
TÜRK Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.
- İstanbul
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı