THY'den bilet açıklaması

TÜRK Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı