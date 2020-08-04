THY'den Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama
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THY'den Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Beyrut'taki patlamanın uçuşlara engel olmadığı için 17.05'teki seferin devam ettiğini ve Beyrut ofisinde çalışan bir personelin camların kırılması sonucu hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

THY'den Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama
04.08.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:10

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Beyrut'taki patlamanın uçuşlara engel olmadığı için 17.05'teki seferin devam ettiğini ve Beyrut ofisinde çalışan bir personelin camların kırılması sonucu hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Beyrut'taki patlamanın uçuşlara engel olmadığı için 17.05 UTC kalkışlı TK826 seferin devam ettiğini ve patlama sırasında THY Beyrut ofisindeki bir çalışanın camların kırılması sonucu hafif bir şekilde yaralandığını duyurdu. Üstün yaptığı paylaşımda şu ifadelere ye verdi:

"Beyrut havalimanında operasyona engel olacak bir durum olmadığı bilgisi üzerine 17.05 UTC kalkışlı TK826 seferimiz operasyona devam etmektedir. Yaralanan arkadaşımız orada muhasebe şefi olarak görevli. Patlama etkisiyle ofisin camları kırılıyor ve arkadaşımız bu şekilde yararlanıyor. Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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