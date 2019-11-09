THY'den Atatürk'e özel video

THY'den Atatürk'e özel video

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

09.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:54
THY'den Atatürk'e özel video

(THY), sosyal medya hesabından Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir yayımladı.

THY, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ü vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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