THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı
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THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı

THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), Anneler Günü'ne özel kutlama mesajını da içeren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Türk Hava Yolları (THY), Anneler Günü'ne özel kutlama mesajını da içeren bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

THY'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, anne ve çocukların beraber yaşadıkları anlara dair görüntüler de yer aldı.

Paylaşımda, "Bizleri sevgisiyle göklere çıkaran, emekleriyle bugünlere getiren kıymetli annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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