THY'den Almanya'ya seyahat edecek yolculara 'PCR testi' uyarısı Türk Hava Yolları(THY), 8 Ağustos saat 23.59'dan itibaren Almanya'ya seyahat edecek yolcuların varış öncesi son 48 saat içerisinde korona virüs testi (PCR) yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları(THY), 8 Ağustos saat 23.59'dan itibaren Almanya'ya seyahat edecek yolcuların varış öncesi son 48 saat içerisinde korona virüs testi (PCR) yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu. Belirtilen şartlara uymayan yolcular, Almanya uçuşlarına kabul edilmeyecek.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Almanya'ya seyahat edecek yolcular için yeni bir paylaşımda bulunarak, bu ülkeye gidecek yolcuların varış öncesi son 48 saat içerisinde korona virüs testi yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu. Buna göre 8 Ağustos saat 23.59'dan itibaren belirtilen şarta uymayan yolcular Almanya uçuşlarına kabul edilmeyecek.

Son 48 saat içerisindeki negatif PCR sonucu ibraz etmeyen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya platformlarından konuya ilişkin yapışan paylaşımda, "Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 8 Ağustos saat 23.59 Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 2 yaş altı yolcularımız, bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama, Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi, Sağlık Bakanlığı'nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA