THY'den Açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA