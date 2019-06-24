THY'den 737 Max kararı: İptaller yaşanacaktır
THY, 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini açıkladı.
THY, 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptallerin yaşanabileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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