THY'DEN 6 EYLÜL UYARISI; AŞI OLMAYAN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
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THY'DEN 6 EYLÜL UYARISI; AŞI OLMAYAN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

THY'DEN 6 EYLÜL UYARISI; AŞI OLMAYAN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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