THY'den #20liyaslarchallenge" paylaşımı

Türk Hava Yolları (THY) sosyal medyada kampanyaya dönüşen #20liyaslarchallenge" ile ilgili paylaşım yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) sosyal medyada kampanyaya dönüşen #20liyaslarchallenge" ile ilgili paylaşım yaptı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan ve 1955 yılında çekilen siyah beyaz eski tip yolcu uçaklarının bulunduğu fotoğraflı paylaşımda, "1955'te çekilen bu fotoğraf siyah beyaz olabilir ama biz hala 20'lerimizdeki kadar genç hissediyoruz. #20liyaslarchallenge" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ