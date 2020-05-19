THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş
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THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş

THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş "TK1919" seref sayılı uçuş için 9 milyon kişi hatıra bileti aldı Türk Hava Yolları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Samsun'a özel bir uçuş gerçekleştirdi.

THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş
19.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:22

THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş

"TK1919" seref sayılı uçuş için 9 milyon kişi hatıra bileti aldı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Samsun'a özel bir uçuş gerçekleştirdi. 9 milyon kişinin hatıra bileti aldığı "TK1919" sefer sayılı uçak saat 12.30'da İstanbul'da havalandı.

THY, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a öze bir sefer planladı. "TK1919" sefer sayılı özel uçuşa katılmak isteyenler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan hatıra bileti aldı. Yaklaşık 9 milyonu aşkın kişinin hatıra biletleri ile katıldıkları uçuş, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. THY'nin Boeing 737-900 ER tipi uçağı son hazırlıkların yapılmasının ardından saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Kaynak: İHA

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