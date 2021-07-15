THY'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel videolu paylaşım
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THY'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel videolu paylaşım

THY'den '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel videolu paylaşım
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarından (THY), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı.

Türk Hava Yollarından (THY), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı.

THY'nin Twitter'daki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk bayrağının THY uçağının camına yansıması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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