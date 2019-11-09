THY'den "10 Kasım'a özel video

THY'den "10 Kasım'a özel video

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

09.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:18
THY'den

(THY), sosyal medya hesabından Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir yayımladı.

THY, resmi Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ü, vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

THY'nin paylaşımında "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: THY'den "10 Kasım'a özel video
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