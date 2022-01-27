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THY'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İlker Aycı istifa etti yerine Prof. Dr. Ahmet Bolat geldiİbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti.

İlker Aycı istifa etti yerine Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi

İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi.

THY'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

THY'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

THY'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

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