THY'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

İlker Aycı istifa etti yerine Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi

İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi.