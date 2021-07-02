THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası

THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Hava Yolları'nın, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verdiği iddiaları bazın yayın organlarında yer almıştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddiaları yalanlarken, yetkili sendika ile yapılan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin 1 Temmuz itibarıyla sonlandırıldığını söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" haberleri yalanlandı.

"PROTOKOLÜ KABUL ETMEYEN 24 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yahya Üstün'ün yaptığı paylaşım şöyle:

THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı

THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı
Doğruluk Kontrolü
THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

THY'nin, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 çalışanının işine son verdiği iddia edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddiaları yalanlarken, yetkili sendika ile yapılan protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdinin 1 Temmuz itibarıyla sonlandırıldığını söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Diego Costa Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:28:15. #1.16#

title