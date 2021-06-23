THY, DALLAS VE DENVER SEFERLERİNE BAŞLIYOR
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THY, DALLAS VE DENVER SEFERLERİNE BAŞLIYOR

THY, DALLAS VE DENVER SEFERLERİNE BAŞLIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları (THY), ABD'nin Dallas ve Denver şehirlerine sefer başlatma kararı aldı.

TÜRK Hava Yolları (THY), ABD'nin Dallas ve Denver şehirlerine sefer başlatma kararı aldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'un (KAP) bildirilen kararla ilgili yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas ve Denver şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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