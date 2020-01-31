THY, Çin uçuşlarını durdurdu

31.01.2020 01:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:34

Türk Hava Yolları (THY), Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü nedeniyle bu ülkeye yaptığı seferleri 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yollarının seferlerini durdurduğunu Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.



Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA