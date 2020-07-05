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THY çevre duyarlılığı sayesinde binlerce ağacı kurtardı

Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılı sürdürülebilirlik raporuna göre geçen yıl hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

THY çevre duyarlılığı sayesinde binlerce ağacı kurtardı
05.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:05

Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılı sürdürülebilirlik raporuna göre geçen yıl hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladı. 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtarılırken, alınan önlemler sayesinde tonlarca plastik kullanımının da önüne geçildi.

Geçtiğimiz yıl 74,3 milyon yolcu taşıyan THY, 2019 yılı sürdürülebilirlik raporuna göre hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladı. Pandemi krizi öncesinde sürdürülebilir büyüme ve karlılık stratejisini başarıyla uygulayan bayrak taşıyıcı havayolu, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve yakıt verimliliğini artırma konularına odaklandı. THY'nin tüm grup şirketleri ve alt markalarıyla çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik gerçekleştirdiği bütünleşik çalışmalar uçak bakımından hava kargo taşımacılığına, yer hizmetlerinden ikramlara kadar farklı faaliyet alanlarında başarılı sonuçlar verdi. Yaklaşık 60 bin kişilik Türk Hava Yolları ailesinin çevre bilinci eğitimleri alarak birer parçası oldukları süreç sonunda 2019 yılında 63 futbol sahası kadar toprak, 7 bin 935 adet ağaç ve 784 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda su kurtarıldı.

"Doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz"

Şirketin sürdürülebilirlik performansına ilişkin açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gördük ki keşfedemediğimiz, doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz. Dünyanın en çok ülkesini uçuş ağında bulunduran havayolu olarak gelecek nesillerin de dünyamızın doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde keşfedebilmesini önemsiyoruz. Sahip olduğumuz bu eşsiz çevreyi korumak için iklim değişikliğiyle mücadele ediyor, yakıt verimliliğimizi artırarak karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik pek çok inisiyatif alıyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yapıyor, filomuzu genç ve yakıt verimliliği yüksek, çevreye duyarlı uçaklarla donatıyoruz. Gelecek yıllarda da misafirlerimize konforlu ve sağlıklı bir seyahat ortamı sunarken tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çerçevede gerçekleştirmeye odaklanacağız" dedi.

THY Teknik A.Ş. 63 futbol sahası büyüklüğünde toprak kurtardı

Uçak bakımı ve onarımı alanında bölgesinin lider şirketi olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., gökyüzünün incileri olan uçakların bakımını yaparken yeryüzündeki çevreyi de unutmadı. 2019 yılında önemli bir geri dönüşüm başarısı sergileyen şirket, tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 63 futbol sahası kadar (12 adet B737-800 hacmine eş atık) toprak kurtarırken, tehlikesiz atıkların dönüşümü ile de 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Atık yönetim sistemi sayesinde makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen THY Teknik A.Ş., böylece 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu. Bunun yanı sıra kimyasalların depoya giriş çıkışını denetleyen RFID sistemi geliştirilerek, atık kimyasal miktarının azaltılmasına katkı sağlandı.

Tonlarca plastik kullanımının önüne geçildi

Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşıyan Türk Hava Yolları, misafirlerine sunduğu tüm uçak içi ikramlarda çevreye ve doğaya zarar vermeyecek ürünleri tercih ederek önemli bir çevre kazanımı sağladı. Bayrak taşıyıcının çocuk misafirlerine sunduğu tahta oyuncaklar endüstriyel kullanım amaçlı ağaçlardan üretilirken, ikramların ambalajlarında nişasta bazlı doğaya hızla karışan ürünler tercih edildi. 2019 yılında uçak içerisinde ürünlerde biyoambalaj kullanımı sayesinde 176 ton plastik kullanımının önüne geçildi. Tarak ve ayakkabı çekeceği seyahat kitlerinden çıkartılarak 105 bin kilogram plastik atık oluşumunun önüne geçildi. Ayrıca tüm seyahat ve oyuncak setleri, dış ambalaj poşeti olmadan servis edilerek toplam 15 milyon 229 bin 348 adet poşet kullanımdan kaldırıldı. Bunun yanı sıra 145 bin 743 kilogram tekstil atığı da lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla yeniden tekstil ürününe dönüştürüldü.

Çalışma masalarının altındaki çöp kutuları kaldırıldı

Firma, sıfır atık prensibinin etkin uygulanması için İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve diğer dış istasyonlarındaki masa altı çöp kutularını kaldırdı. Çalışanların çöplerini yeni yerleştirilen 3 bine yakın iç ve dış atık toplama kutularına atmaları konusunda farkındalık oluşturuldu. Ham maddesi cam, plastik ve kağıt olan çöplerin kaynağında ayrıştırılmasıyla 2019 yılında 5 ton 624 kilogram cam (6 ton 750 kilogram cam ham madde tasarrufu), 67 ton 784 kilogram plastik (Bin 85 adet varil petrol tasarrufu) ve 252 ton 167 kilogram kağıt (bu miktarda kağıt için 4 bin 287 ağacın kesilmesi gerekirdi) geri dönüşüme kazandırıldı.

Bagajları elektrikli araçlar taşıyor

Türk Hava Yolları'nın havayolu şirketlerine yer hizmetleri sunan iştiraki TGS de, İstanbul Havalimanı'nın apron bölgesindeki elektrikli araçlarıyla önemli işlere imza atıyor. Uçakları hareket ettiren ve bagajları taşıyan küçük araçlar arasında elektrikli olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 2019 yılı itibarıyla 8 tane Pushback cihazı, 291 tane bagaj traktörü, 11 tane forklift ve 14 tane kamyonet elektrikle çalışıyor. İstanbul Havalimanı'nın apron büyüklüğü nedeniyle önemli bir yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Turkish Cargo depresyondaki 4 sirk aslanını özgürlüğe taşıdı

Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo, gerçekleştirdiği nesli tükenmekte olan hayvan taşımaları ile doğal

hayatın korunmasına da katkıda bulunuyor. Doğal yaşamı korumak için birçok uluslararası deklarasyona imza atan marka, #MissionRescue adlı proje ile sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği taşımalarını hayvanlara gökyüzünde ideal ortamı sağlayarak icra ediyor. Turkish Cargo, 2019 yılında hayvan taşımaları kapsamında depresyondaki 4 sirk aslanının Kiev'den Güney Afrika'ya özgürlük yolculuğunu gerçekleştirdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba Dobrila'yı Sırbistan'daki doğal yaşam alanına taşıdı.

Yakıt tasarrufunda yeni dönem

Dünyada en genç filoya sahip havayolları şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, 2019 yılında uyguladığı yakıt tasarrufu uygulamaları ve yeni nesil uçaklarıyla önemli bir yakıt verimliliği sağladı. Filosunu yeni nesil B787-9 ve A321 NEO ile güçlendiren şirket, yeni uçaklarıyla icra ettiği uçuşlarda koltuk başına yüzde 20'ye varan oranda tasarruf gerçekleştirdi. Bayrak taşıyıcı havayolu, yakıt tasarruf uygulamaları ile 2019 yılında 55 bin 492 ton yakıtı tasarrufu ederek 174 bin 800 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımını engelledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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