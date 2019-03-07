Thy, Bursa ile Gaziantep Arasında Haftada Üç Gün Sefer Yapacak

Türk Hava Yollarının (THY) Bursa ile Gaziantep arasındaki direkt uçuşları 13 Mart Çarşamba günü başlayacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu, seferlere ilişkin, Bursa'da Şengüloğlu'nun sahibi olduğu iş yerinde basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Esgin, Bursa'nın hava yoluyla da ulaşılabilir bir şehir olma konusunda iyi bir noktaya ilerlediğini söyledi.

Üç yıldır, Trabzon, Erzurum, Muş, Diyarbakır ve Ankara olmak üzere 5 kente Bursa'dan direkt uçuşlar olduğunu hatırlatan Esgin, "Bu uçuşlar yüksek doluluk oranlarıyla devam ediyor. Bursa ile Gaziantep arasında başlayacak direkt uçuşları da önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Uçak seferleriyle birlikte iki kadim şehrin potansiyelleri hem iki şehrimize hem bölgemize hem de Türkiye'ye katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

Dernek Başkanı Bilal Şengüloğlu da direkt uçuşların başlamasıyla birçok ortak özelliği bulunan bu iki ilin birbirine daha yakın olacağını dile getirdi.

Seferlerin 13 Mart'ta başlayacağını, pazar, pazartesi ve çarşamba günleri karşılıklı birer uçuş olacağını ifade eden Şengüloğlu, "Türkiye'nin en büyük 5 şehrinden ikisi olan Bursa ve Gaziantep arasında uçak seferlerinin olmaması bizleri üzüyordu çünkü bu iki büyük il, biri halının, diğeri ise tekstilin başkenti. Bu çalışmaya emek veren milletvekillerimize ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bu arada sefer saatleri, pazar, pazartesi ve çarşamba günleri Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na 15.40, Gaziantep Havalimanı'ndan Bursa Yenişehir Havalimanı'na 13.40 olarak belirlendi.

Kaynak: AA