THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti
Haberler » Güncel » THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti - Haber

THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

25.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:04
THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti

(THY), bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, THY 'ın başkenti Tahran'a planlanan tarifeli seferleri yapmama kararı aldı.

THY'nin Tahran-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağa, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında sadece Türk yolcular alınıyordu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler