THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti

12.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:46

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA