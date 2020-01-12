THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti
Haberler » Güncel » THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti - Haber

THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

12.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:46
THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti

(THY), 'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler