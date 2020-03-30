THY bugün bin 62 yolcuyu uçuracak Korona virüs tedbirleri kapsamında iç hatta 14 noktaya uçan Türk Hava Yolları'na bu gün bin 62 yolcu rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iç hatta 14 noktaya uçan Türk Hava Yolları'na bu gün bin 62 yolcu rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeniden başladığı iç hat seferlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca "Seyahat İzin Belgesi" alan yolcularını taşıyor. Yurt içinde Toplam 14 noktaya uçma kararı alan Türk Hava Yolları ile uçmak için bugün bin 62 yolcunun rezervasyon yaptığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları Yeni tip korona virüs salgını için alınan tedbirler kapsamında iç hatta İstanbul Havalimanı'ndan karşılıklı olarak Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini yapmayı planlıyor.

Alınan tedbirler gereği, uçak içinde "yan koltuk boş uygulaması" ile yolculara hizmet veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA