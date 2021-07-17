THY bugün 200 bin yolcu taşıyacak
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THY bugün 200 bin yolcu taşıyacak

THY bugün 200 bin yolcu taşıyacak
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), bugün 200 bin yolcu taşıyacak.

Türk Hava Yolları (THY), bugün 200 bin yolcu taşıyacak.

Edinilen bilgiye göre, THY, 200 bin yolcu barajını 2019 sonrasında ilk kez aşacak. Bugün THY uçaklarının genel doluluk oranının yüzde 73,4 olması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı, THY'nin en yoğun kalkış ve varış yapacağı havalimanı olacak. Bu havalimanında kalkan 434 uçak, 70 bin yolcu ile havalanacak. İstanbul Havalimanı'na inecek 424 uçak ise 61 bin yolcu taşıyacak. THY'nin toplamda İstanbul Havalimanı'nda 131 bin yolcuya bugün hizmet vermesi planlanıyor. Bu rakamın gün içerisinde oluşacak taleple daha da artması bekleniyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bayram havasında uçuyoruz. Bugün yaklaşık her dakika bir Türk Hava Yolları uçağı gökyüzüne yükseliyor ve bin 364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa'da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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