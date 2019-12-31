THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu
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THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu

THY: Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı

31.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:20
THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu

(THY) yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.


THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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