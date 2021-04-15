THY "Boeing 737-MAX" siparişlerini revize etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY "Boeing 737-MAX" siparişlerini revize etti

THY 'Boeing 737-MAX' siparişlerini revize etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları(THY), 10 adet Boeing 737-MAX siparişini iptal ederken, 40 adet 737-MAX siparişini ise opsiyona çevirdiTHY, Boeing B737-MAX siparişleriyle ilgili revizyona gidildiğini açıkladı.

TÜRK Hava Yolları(THY), 10 adet Boeing 737-MAX siparişini iptal ederken, 40 adet 737-MAX siparişini ise opsiyona çevirdi

THY, Boeing B737-MAX siparişleriyle ilgili revizyona gidildiğini açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durum göz önünde bulundurularak, filo planlarının gözden geçirilmesi ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak, sipariş verilen 75 adet B737 MAX uçağın 10 adedinin kesin iptaline karar verildi. 40 adet uçak ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilecek. Şirket, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecek.

THY VE BOEİNG ARASINDA MÜZAKERE

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından, dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında ilgi açıklamamızda toplam 75 adet B737-MAX uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmişti. Koronavirüs küresel salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulunduran Ortaklığımız, filo planlarını gözden geçirmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak 75 adet B737 Max uçağın 10 adedinin kesin iptaline, 40 adet uçağın ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilmesine karar vermiştir. Ortaklığımız, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecektir. Aynı zamanda, mevcutta teslim edilmemiş 13 adet B737 MAX uçağının teslim tarihleri Ortaklığımızın operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: THY "Boeing 737-MAX" siparişlerini revize etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:02:52. #1.16#

title