THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.
25.09.2019 10:50
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com