THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.

25.09.2019 10:50
THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et