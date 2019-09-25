THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu

25.09.2019 10:34

Türk Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturdu.

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, şirketin uçuş ağı gelişiminde gösterdiği aktif performansı, dünyada farklı alanlarda öne çıkan önemli markalar, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle çeşitli iş birlikleri sağlama noktasında da sergileyerek farklı toplum ve topluluklara ulaştığı belirtildi.

"Barış için Spor Ödülleri" projesini hayata geçirecek olan THY'nin, proje kapsamında BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile iş birliğine imza attığı ifade edilen açıklamada, BM Genel Merkezinde düzenlenen imza töreninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, BM UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, anlaşmayla THY'nin, UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedeflediği kaydedilerek, " 'Barış için Spor Ödülleri' başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenlenecek. Bu organizasyonla spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirerek küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekilecek." ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde yolcularının 126 ülkede 316 noktaya ulaştırarak dünyanın dört bir yanını birbirine bağladıklarını ve bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Aycı, "Biz Doğu ile Batı'yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum-kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bunu, sahip olduğumuz eşsiz coğrafyanın bizlere biçtiği önemli bir misyon olarak görüyoruz." diyen Aycı, şunları kaydetti:

"Ve bu misyonu gereğince yerine getirebilmek adına bu yönlü mevcut kabiliyetimizi, yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı bilfiil sürdürüyoruz. THY olarak BM'nin 2030 gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki, "Barış için Spor Ödülleri" projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır."

Kaynak: AA