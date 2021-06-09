THY, 4'üncü kez Türkiye'nin en değerli markası oldu

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılı "TURKEY100-Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında, THY, 4'üncü kez "Türkiye'nin En Değerli Markası" oldu.