THY, 4'üncü kez Türkiye'nin en değerli markası oldu
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THY, 4'üncü kez Türkiye'nin en değerli markası oldu

THY, 4'üncü kez Türkiye'nin en değerli markası oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılı "TURKEY100-Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında, THY, 4'üncü kez "Türkiye'nin En Değerli Markası" oldu.

ULUSLARARASI marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılı "TURKEY100-Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında, THY, 4'üncü kez "Türkiye'nin En Değerli Markası" oldu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılı "TURKEY100 -Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasının tamamlandığı bildirilerek, THY'nin 1.6 milyar doları aşan marka değeriyle 2021 yılında da "Türkiye'nin En Değerli Markası" olduğu kaydedildi. 

"GURUR DUYUYORUZ"THY'nin üst üste 4'üncü kez aynı unvanı aldığı vurgulanan açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın, "Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha 'Türkiye'nin En Değerli Markası' olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan büyük Türk Hava Yolları ailemize teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle, markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance'ın 1996 yılından beri 'pazarlama ile finansman arasında köprü' kurma amacını taşıdığı, 20 yıldan daha uzun süredir markaların finansal değerini hesapladığı, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendirdiği, bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak, yılda yaklaşık 100 rapor hazırladığı bilgisi paylaşıldı.

 


- İstanbul
THY, 4'üncü kez Türkiye'nin en değerli markası oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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