THY, bin 364 uçuş gerçekleştirecek
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THY, bin 364 uçuş gerçekleştirecek

THY, bin 364 uçuş gerçekleştirecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatili nedeniyle iki günden beri yolcu ve uçuş yoğunluğu yaşayan Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam bin 364 uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle iki günden beri yolcu ve uçuş yoğunluğu yaşayan Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam bin 364 uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor. THY bu uçuşların 858'sini İstanbul Havalimanı'ndan icra edecek.   

THY, bugün İstanbul Havalimanı başta olmak üzere Dünya'nın dört bir yanından bin 364 sefer gerçekleştirecek. Havayolu şirketinin en yoğun kalkış ve varış yapacağı havalimanı ise İstanbul Havalimanı olacak. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan 858 uçuş ile 131 bin yolcuya hizmet etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise şunları söyledi:  "Bayram havasında uçuyoruz. Bugün yaklaşık her dakika bir Türk Hava Yolları uçağı gökyüzüne yükseliyor ve biz 1364 uçuşumuzda 200 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Avrupa'da, kara bulutlardan en hızlı ve güçlü sıyrılan havayolu olarak pandemi öncesini aratmıyoruz." 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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