THY: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
THY: Belarus uçuşlarına üç ülke vatandaşı yolcuları alınmayacak

BELARUS'ta yaşanan göçmen krizi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Irak, Yemen ve Suriye vatandaşı olan yolculara bilet satmayacak.

BELARUS'ta yaşanan göçmen krizi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) aldığı kararla Irak, Yemen ve Suriye vatandaşı olan yolculara bilet satmayacak. Havayolu şirketinin uygulamaya dün saat 18.30 itibariyle başladığı öğrenildi. THY'den edinilen bilgiye göre, Irak, Yemen ve Suriye'den gelip Belarus'a seferi olan yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek. Ayrıca ilgili uygulamaya Belarus'ta oturumu olan Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları dahil edilirken,  sadece diplomatik pasaportu olan yolcular seferlere kabul edilecek.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu Açıklaması

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve Kazımi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title