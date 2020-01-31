THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian...
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian...

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz.

31.01.2020 00:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:04
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, , Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu... - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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