THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
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THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

01.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:58
THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

EUROCONTROL, 25-31 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı. Buna göre THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Pegasus Havayolları ise günlük 265 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

Raporda, 4 haftalık verilerin 2019 yılına oranla yüzde 65 oranında düşüş gösterdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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