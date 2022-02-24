THY Avrupa Ligi takımları yarın olağanüstü toplanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak.

Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.

Takımların tamamı risk altında olmadıkça ya da bir maçın oynanmasını engelleyecek hükümet kararı bulunmadıkça lig takviminin planlandığı gibi devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, 18 takım temsilcisinin yarın çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek olayların gidişatını ve alınabilecek önlemleri görüşeceği kaydedildi.